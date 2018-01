Morre Noriyoshi Ohrai, ilustrador de sagas como 'Star Wars' e 'Godzilla'

TÓQUIO - Noriyoshi Ohrai, um dos mais destacados ilustradores japoneses e responsável pela trilogia original de Star Wars, morreu aos 79 anos em um hospital da prefeitura de Miyazaki, no sudoeste do Japão, devido a uma pneumonia, informou nesta quarta-feira a imprensa.

O artista, nascido em 1935 na cidade de Akashi, na prefeitura de Hyogo, morreu nesta terça-feira, indicou o perfil oficial do autor no Facebook.

Seus primeiros trabalhos foram ilustração de livros e anúncios para jornais. Em 1974 abriu seu próprio estúdio em Miyazaki, cidade natal de sua mulher, para onde tinha se mudado um ano antes.

Seu reconhecimento internacional chegaria em 1980 por seu trabalho como ilustrador do cartaz promocional de Star Wars: o império contra-ataca, segundo filme da trilogia original do cineasta americano George Lucas.

Entre outros projetos de renome, Ohrai foi o autor dos pôsteres de oito filmes do monstro radioativo mais célebre do cinema japonês, Godzilla, assim como o artista por trás do cartaz de Os Goonies (1985).

Além de trabalhar como ilustrador no cinema e na literatura, Ohrai é conhecido por colaborar em importantes franquias da indústria dos videogames.

Entre elas se destacam seus trabalhos para as séries Metal Gear Solid, do produtor japonês Hideo Kojima, e para a série de jogos de estratégia "Nobunaga's Ambition".

A notícia da morte do ilustrador japonês comoveu seus fãs em todo o mundo. No Twitter, em um só dia seu nome e suas ilustrações apareceram em mais de 2.600 mensagens.