Morre no Rio o músico Márcio Montarroyos Morreu no início da manhã de ontem o trompetista Márcio Montarroyos, em decorrência de um câncer. O enterro estava previsto para ocorrer às 17 horas no cemitério São João Batista, no Rio. O músico trabalhou com Hermeto Paschoal, Egberto Gismonti, Tom Jobim, Milton Nascimento, Ney Matogrosso, Carlos Santana, Stevie Wonder, Sarah Vaughan e Ella Fitzgerald, além de lançar oito álbuns autorais, como Carioca (1984) e Samba Solstice (1987). Entre 1968 e 1969, fez parte do conjunto A Turma da Pilantragem, e em 1973, participou da gravação da trilha sonora da novela Carinhoso, interpretando a canção homônima.