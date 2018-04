Morre no Rio a atriz Leina Krespi Morreu na manhã de ontem, aos 70 anos, a atriz Leina Krespi, de câncer, no Hospital São Lucas, no Rio, onde estava internada desde o dia 22. A última novela em que atuou foi Zazá, em 1997, no papel de Nilda, e o filme mais recente foi O Viajante, de Paulo Cesar Saraceni, em 1999. Ao longo da carreira, Leina participou de dezenas de filmes e novelas, entre elas Roque Santeiro, Cambalacho, Bebê a Bordo e Guerra dos Sexos, na TV Globo, e Corpo Santo, na Manchete. Atuou ainda no humorístico Planeta dos Homens. Leina deixa duas filhas, Georgia e Patricia. Até o fechamento desta edição do Caderno 2 não se sabia local e hora do enterro.