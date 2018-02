Morre Joe Zawinul, um dos pais do jazz fusion

Morreu ontem, aos 75 anos, em Viena, Áustria, o tecladista de jazz Joe Zawinul, fundador, com Wayne Shorter, de um dos mais importantes grupos do gênero, o Weather Report, em 1970, banda que criaria o que ficou conhecido como jazz fusion. Zawinul foi eleito 30 vezes o melhor saxofonista do jazz pelos críticos da revista Down Beat (inclusive este ano). Ele morreu de uma forma rara de câncer de pele, segundo noticiou a agência de notícias APA. ''''Joe Zawinul nasceu em 7 de julho de 1932 no tempo terrestre, e morreu em 11 de setembro de 2007 no tempo eterno. Ele vive para sempre'''', disse seu filho Eric. O austríaco Zawinul está na origem da fusion, que foi esboçada originalmente no disco Bitches Brew, de Miles Davis, em 1969, que aproximava o jazz do rock. ''''A música do Weather Report sempre soa crua e no limite, e real'''', diz o saxofonista Joshua Redman, que tocou ontem em São Paulo. ''''E isso não acontece com a maior parte das outras músicas fusion, especialmente a fusion que veio depois do Weather Report.'''' Nasceu em Viena, e cresceu num distrito operário da cidade, Erdberg, durante a era nazista. Seu primeiro instrumento foi o acordeão, antes de entrar para o Conservatório de Viena. Teve como amigos de juventude o ex-presidente austríaco Thomas Klestil e o pianista Friedrich Gulda. Em 1959, ganhou uma bolsa de estudos para o Berklee College of Music, em Boston, e a partir dali iniciou sua vida americana, junto aos grupos da cantora Dinah Washington e do saxofonista Cannonball Adderly. Uma vez, Miles Davis entrou no Birdland, em Nova York, decidido a contratá-lo. E o fez. Dez anos depois, Zawinul compôs In a Silent Way,que se tornou a faixa que catapultou o disco de Miles Davis em direção a um novo cruzamento entre jazz, rock R&B e funk. Muitos grupos surgiram a partir dali: Os Headhunters de Herbie Hancock, o grupo Lifetime de Tony Williams, o Return to Forever de Chick Corea e a Mahavishnu Orchestra de John McLaughlin. A música fusion acabou se tornando parte da música pop internacional nos anos seguintes. Com Wayne Shorter, Zawinul fundou o Weather Report, com o qual gravou 17 álbuns. Uma das canções do grupo, Birdland, ganhou Grammys em três décadas distintas - pela versão original e pelas gravações de Quincy Jones e Manhattan Transfer. Nos últimos 20 anos, ele tocava com seu próprio grupo, The Zawinul Syndicate, que esteve em Florianópolis num festival de jazz, em 1996, ao lado de Betty Carter e outros notáveis. Ele fundou um clube também chamado Birdland em sua Viena natal, onde tocava. O prefeito de Viena, Michael Haeupl, disse que o corpo de Zawinul seria sepultado com um funeral de honras em Viena.