Morre Herb Trimpe, aos 75 anos, o primeiro desenhista de Wolverine

O desenhista Herb Trimpe, coautor do personagem Wolverine, da Marvel, e conhecido por seus trabalhos nas histórias em quadrinhos do Incrível Hulk, morreu aos 75 anos, em Nova York, informou na terça-feira, 14, seu primo, Glen Baisley, pelo Facebook.

Ele morreu na noite da segunda-feira, 13, inesperadamente, segundo o testemunho de Baisley, que tinha passado o fim de semana com Trimpe, quando o desenhista deu várias entrevistas e se reuniu com fãs.

"Ele foi uma lenda na indústria, o primeiro artista a desenhar Wolverine para sua publicação ('O Incrível Hulk' número 181) e de seu lápis saíram alguns dos personagens mais icônicos dos quadrinhos", declarou Baisley, que preparava um documentário sobre Trimpe, que nasceu em 26 de maio de 1939, em Nova York.

Trimpe se dedicou à saga O Incrível Hulk entre 1968 e 1975.

O editor-chefe da Marvel, Alex Alonso, afirmou que as "histórias em quadrinhos perderam um gigante" com a morte de Trimpe, "que assentou as bases do personagem Hulk como se conhece hoje em dia", publicou o Hollywood Reporter.

Em 1990, Trimpe foi despedido da Marvel após 29 anos na empresa, por causa de mudanças na companhia e terminou trabalhando como professor de arte em um colégio. Em 2008, ele voltou à Marvel para um trabalho pontual em uma história de Hulk.