Morre filho de Charlie Chaplin, aos 82 anos Sidney Chaplin, filho de Charlie Chaplin, ator premiado com um Tony, morreu aos 82 anos em sua casa na Califórnia. Ele havia sofrido recentemente um derrame. O ator participou de musicais como Bells Are Ringing (1956), com Judy Holliday, e Funny Girl (1964), com Barbra Streisand. Sidney também apareceu em dois dos últimos filmes de seu pai, Luzes da Ribalta (1952) e A Condessa de Hong Kong (1967). No entanto, nunca teve em Hollywood o êxito que alcançou nas comédias musicais em Nova York. Sidney foi o segundo filho da segunda mulher de Chaplin, Lita Grey. Seu outro filho, Charles Chaplin Jr., morreu em 1968.