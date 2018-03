Morre escritor e apresentador neto de Freud Sir Clement Freud, neto do psicanalista Sigmund Freud e conhecido por sua participação, por três décadas, no programa Just a Minute, da BBC, morreu anteontem, aos 84 anos, em sua casa em Londres. A causa da morte não foi divulgada. Clement, irmão do famoso pintor Lucian Freud, também foi escritor, autor do livro infantil Grimble, além de ex-deputado liberal. Ficou conhecido como personalidade do rádio e da TV, principalmente, por um programa de culinária. Clement nasceu em Berlim, mas teve de fugir do nazismo, indo para o Reino Unido. Desde os anos 50 escrevia, principalmente, sobre gastronomia.