Morre escritor britânico John Mortimer O escritor britânico John Mortimer, criador do advogado criminal Rumpole of the Bailey, morreu ontem aos 85 anos. Mortimer trabalhou ao mesmo tempo como advogado e escritor, criando roteiros para cinema, peças e radionovelas. Nascido no dia 21 de abril de 1923, formou-se na Universidade de Oxford em 1940 e passou a atuar em tribunais britânicos. Defendeu, por exemplo, a Penguin, editora de O Amante de Lady Chatterley, de D.H. Lawrence, contra a obscenidade de charges nos anos 60. Seu trabalho na área artística inclui a peça A Voyage Round My Father e a adaptação para a TV de Brideshead Revisited, de Evelyn Waugh. AP