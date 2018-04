Morre em NY ex-empresário dos Beatles Morreu sábado, em Nova York, o ex-empresário dos Beatles e dos Rolling Stones Allen Klein. Ele estava com 77 anos e morreu vítima do mal Alzheimer. Arrojado e persistente, Klein foi uma das figuras mais poderosas do mundo da música nos anos 60 e era conhecida a sua tenacidade para conseguir direitos autorais e os melhores contratos para clientes como Sam Cooke, Bobby Darin e Herman?s Hermits. Seus métodos lhe valeram muitos processos, entre eles dos Beatles e Stones, a s duas bandas que o levaram à fama. Fãs dos Beatles responsabilizam Klein por contribuir com as tensões que resultaram no fim do grupo.