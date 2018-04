Morre diretor austríaco Franz Antel O cineasta austríaco Franz Antel, autor de Hallo Dienstmann (1951) e da série Der Bockerer, com quatro episódios (1981, 1996, 2000 e 2003), consideradas obras importantes do cinema em língua alemã, morreu na noite de sábado, aos 94 anos. Iniciou sua carreira em 1931 na Academia de Cinema de Viena, mas durante a 2ª Guerra foi enviado ao front. Só em 1945, após aceitar nacionalidade alemã, voltou a dirigir. Em 1956, agrediu verbalmente um crítico judeu e não desmentiu o fato quando acusado de nazista. Realizou 90 filmes, entre eles, obras eróticas ''''para ganhar dinheiro'''' e Casanova & Co, interpretação do clássico de Fellini com Tony Curtis.