Morre cantor do grupo Canned Heat O cantor, gaitista e guitarrista Robert Lucas, ex-integrante do grupo Canned Heat, morreu no domingo na casa de um amigo em Long Beach, Califórnia, aparentemente de overdose de drogas, segundo seu ex-empresário Skip Taylor. Lucas, de 46 anos, entrou na banda em 1994 e havia deixado o Canned Heat (banda de blues rock formada em 1965) para tentar carreira-solo. O cantor barbudo original da banda era Bob ?The Bear? Hite, morto de ataque cardíaco em 1981. Nos anos 1970, já havia morrido de overdose o guitarrista Vinnie Taylor. Entre os maiores hits do Canned Heat estão Poor Moon, Goin? Up The Country e On The Road Again.