Morre Bogle, fundador da banda Ventures O músico Bob Bogle, co-fundador e guitarrista principal da banda Ventures morreu no domingo, em hospital em Vancouver, em Washington, onde vivia. Tinha 75 anos e sofria de linfoma. Os Ventures, que tiveram como sucessos a canção Walk -Don''t Run e a música-tema da série de TV Hawaí 5.0, criada em 1969, foram influentes no chamado rock instrumental. Em 1959, Bogle e Don Wilson fundaram o grupo em Seatle, onde se conheceram. A formação original dos Ventures incluía Bogle na guitarra principal, Wilson na guitarra rítmica, Nokie Edwards no baixo e Skip Moore na bateria, mas logo substituído por Howie Johnson. Já em 1960 a banda conquistou o segundo lugar na lista Billboard com a música Walk -Don''t Run. "Essa música começou um novo movimento no rock?,?roll" disse John Fogerty do Creedence Clearwater Revival no ano passado. Entre 1960 e 1972 o grupo esteve por 37 vezes na lista da Billboard.