Morre ator da série O Prisioneiro O ator Patrick McGoohan, que ficou famoso na década de 60 com a série Agent Secret, inspirou a música de Bob Dylan e se tornou um personagem cult como o Número Seis da série O Prisioneiro, morreu em Los Angeles aos 80 anos. Apesar de O Prisioneiro ter durado apenas 17 episódios, conquistou fãs em todo o mundo, já que foi exibida em 61 países, inclusive no Brasil. McGoohan morreu na terça, após uma breve enfermidade. Ele ganhou dois prêmios Emmy por sua participação na série dramática Columbo, de Peter Falk, e mais recentemente apareceu como o rei Edward Longshanks no filme de 1995 de Mel Gibson Coração Valente.