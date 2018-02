Morre Asheton, guitarrista dos Stooges Ron Asheton, guitarrista dos Stooges, a famosa banda de Iggy Pop que antecipou o punk rock, foi encontrado morto ontem aos 60 anos em sua casa em Ann Arbor, Estados Unidos. A causa da morte ainda é desconhecida mas, segundo a polícia, aparentemente foi de ataque cardíaco. De acordo com policiais, a morte parecia ter ocorrido há vários dias. Membro fundador dos Stooges com seu irmão Scott, Ron tocou em São Paulo em novembro de 2005. Seu nome foi incluído na lista dos 100 Maiores Guitarristas de Todos os Tempos pela Rolling Stone, e seus riffs em músicas como No Fun e I Wanna Be Your Dog são copiados pelo mundo todo.