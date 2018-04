Morre, aos 98, o fotógrafo Shulman Morreu na quarta-feira em Los Angeles, aos 98 anos, Julius Shulman, talvez o mais festejado fotógrafo da arquitetura moderna. Shulman imortalizou obras de clientes como Frank Lloyd Wright e Rudolf M. Schindler, e tinha uma peculiaridade: não fazia muitas fotos (às vezes, era apenas um clique). Credita-se ao trabalho de Shulman muito da reputação de certas construções modernas. Ele começou a trabalhar com arquitetos em 1936, e imortalizou obras de Gregory Ain, Eero Saarinen, Albert Frey e Pierre Koenig, entre outros. Cathleen McGuigan, da Newsweek, escreveu que as fotos de Shulman que retratavam casas de vidro de Palm Springs diziam tanto sobre uma época que "praticamente se podia ouvir as canções de Sinatra pairando no ar e o gelo trincando nos copos de coquetéis".