Morre aos 91 anos o escritor Maurice Druon O escritor francês Maurice Druon, autor do clássico infanto-juvenil O Menino do Dedo Verde, morreu na terça-feira, em Paris, aos 91 anos. Amigo do general De Gaulle, Druon, membro da Academia Francesa desde 1966, nasceu em Paris, em 23 de abril de 1918, de pai russo. Durante a época soviética, seus livros, entre eles, Os Reis Malditos, foram amplamente traduzidos. Druon também compôs com Joseph Kessel o hino de resistência francesa contra a ocupação nazista e dedicou grande parte de sua carreira na defesa da ortodoxia da língua francesa. Foi ministro da Cultura no início dos anos 70 e recebeu o Prêmio Goncourt em 1948.