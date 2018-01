Morre aos 73 anos o artista plástico Felipe Ehrenberg

O artista plástico mexicano Felipe Ehrenberg morreu na noite da última segunda-feira, 15, aos 73 anos. Ehrenberg tornou-se pintor, escultor e gravurista sob a tutela de mestres como Matthías Goeritz e José Chávez Morado.

Artista, cronista, arquivista, professor, político, diplomata, editor, ator, organizador, viajante incansável foi fundador da prestigiosa editora Beau Geste Press e co-participante do movimento Fluxus durante sua permanência na Inglaterra (1968-1976), o artista lidou com questões essenciais da pós-modernidade, relacionadas com a construção da identidade nacional.

Ele também questionou o sistema de informação, burocrático e institucional, e, acima de tudo, a imagem de seu próprio país.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Enviado ao Brasil como adido cultural, radicou-se em São Paulo com sua mulher, Lourdes Hernández-Fuentes, em 2001. Felipe Ehrenberg tinha cinco filhos e 16 netos. Em 2015, declarou em entrevista ao jornal El Norte, que a morte não o assustava tanto.