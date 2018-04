Morre Antonio Vega, fundador do Nacha Pop O músico espanhol Antonio Vega, um dos fundadores do grupo Nacha Pop, morreu ontem aos 51 anos de pneumonia, consequência de um câncer de pulmão. O álbum de estréia do Nacha, de 1980, traz Chica de Ayer, canção mais famosa do grupo, que gravou 7 discos. AFP