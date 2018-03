Morre a diva da ópera peruana Yma Sumac Morreu em Los Angeles, aos 86 anos, a soprano peruana Yma Sumac, que cativou o mundo da ópera na década de 50 com sua voz aguda e o toque moderno que conferia a canções folclóricas sul-americanas. A artista, cujo nome de batismo era Zoila Augusta del Castillo, lutava contra um câncer de cólon e, segundo um site dedicado a ela, morreu no dia 1º de novembro, em uma casa de repouso. Quase todos os detalhes biográficos de Yma são controversos, do dia de nascimento à sua suposta descendência do último imperador inca. Ao todo, a cantora gravou sete álbuns, como Voice of the Xtabay, e atuou em dois filmes para cinema.