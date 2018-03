Morre a cantora Koko Taylor, ''rainha do blues'' Morreu na quarta-feira, em Chicago, a cantora de blues Koko Taylor, uma das mais importantes intérpretes do gênero. Koko tinha 80 anos e estava internada no Northwestern Memorial Hospital, depois de ter sofrido uma hemorragia gastrointestinal. Durante mais de 5 décadas, Koko, cujo nome real era Cora Walton, construiu sólida carreira na música americana. Fez ponta no filme Coração Selvagem, de David Lynch. Foi indicada para s 7 prêmios Grammy e ganhou 1 em 1984. Nascida em um subúrbio de Memphis, Tennessee, a cantora compunha, com Etta James e Aretha Franklin, a suprema tríade vocal do blues americano.