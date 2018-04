Morre a autora Magdalen Nabb, na Itália A escritora britânica Magdalen Nabb, conhecida por seus romances envolvendo crimes, suspense e mistério morreu no sábado, em Florença, vítima de um derrame cerebral, conforme informou seu editor ontem. Ela tinha 60 anos e vivia e trabalhava na Itália desde 1975. Foi ali que ela criou seu célebre personagem: o detetive da polícia siciliana Marshal Salvatore Guarnaccia, presente em 13 de seus livros. Segundo o editor, Diogenes Verlag, "um novo título, Vita Nouvo, será lançado no ano que vem". O editor também destacou que as histórias do detetive "foram muito elogiadas pelo escritor Georges Simenon e traduzidas para 14 idiomas".