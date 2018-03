Morre a atriz italiana Marisa Merlini, aos 84 A atriz italiana Marisa Merlini morreu no domingo em sua casa, em Roma, aos 84 anos. Ela ganhou destaque em trabalhos na TV e no teatro, além das participações em cerca de 70 filmes, em sua maioria comédias. Marisa estreou no cinema com Stasera Niente di Nuovo (1942), dirigida por Maurizio Mattioli, e alcançou o sucesso pelas mãos do comediante italiano Totò, com quem rodou sete filmes, como Signori in Carrozza (1951), de Luigi Zampa. Um de seus papéis mais conhecidos foi em Pão, Amor e Fantasia (1953), de Luigi Comencini. Seu último trabalho foi em 2005, no filme A Segunda Noite de Núpcias, de Pupi Avati. EFE