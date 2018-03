Morre a atriz Hanne Hiob, filha de Brecht A atriz alemã Hanne Hiob, filha do dramaturgo Bertolt Brecht com sua primeira mulher, a cantora de ópera Marianne Zoff, morreu na quinta-feira passada em Munique, aos 86 anos. A causa da morte não foi informada. Hanne nasceu em 12 de março de 1923 e cresceu vivendo com sua mãe. Estudou dança e arte dramática, fazendo apresentações em teatros da Alemanha Ocidental e Oriental, Áustria e Suíça. Entre as atuações, interpretou pequenos papéis de peças de seu pai, como Santa Joana do Matadouros e Os Fuzis da Senhora Carrar. A atriz se aposentou do teatro em 1976, tornando-se ativista de causas políticas pacíficas.