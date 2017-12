Morre a atriz chilena Ana González Ana González, uma das atrizes de maior reconhecimento no Chile, morreu anteontem à noite aos 92 anos. Ana González, que atuou principalmente em papéis cômicos, mas também obteve êxito nos dramáticos, morreu por problemas hepáticos e renais após viver muitos anos reclusa, vítima do mal de Alzheimer. Ela nasceu em Santiago em 1915 e começou a carreira no teatro ainda jovem, para depois destacar-se nos primeiros filmes do cinema chileno. Na década de 1990, González ganhou fama em comédias e programas de humor para a TV. Também foi conhecida por sua adesão às idéias políticas de esquerda na ditadura de Pinochet.