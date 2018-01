Montreux terá noite de forró

Montreux, aos pés dos Alpes suíços, será a capital da Paraíba. Ontem, o famoso Festival de Jazz da cidade anunciou seu programa para a edição de julho e, pela primeira vez, dedicará toda uma noite ao forró. Até um vaqueiro que, pelas noites da Paraíba se transforma em músico, ganhará os palcos consagrados de Montreux. Com o título de Paraíba Meu Amor - Forró Night, a programação do festival para o dia 11 de julho incluirá Chico Cesar, Flávio José, Hamilton de Holanda, Pinto do Acordeom, Aleijadinho de Pombal e Trio Tamanduá. O músico francês Richard Galliano também fará parte do show com seu acordeom, ao lado dos brasileiros. O preço cobrado para a noite dedicada à Paraíba está longe dos padrões do Nordeste brasileiro. Os ingressos podem chegar a 140 francos suíços, mais de R$ 250,00 por pessoa. Gilberto Gil voltará aos palcos suíços no dia 12 de julho, ao Mart''Nália e Elba Ramalho. Gil é um dos artistas que mais vezes esteve em Montreux e sua participação é considerada como garantia de público. Os organizadores ainda querem aproveitar a passagem do ministro da Cultura para convencê-lo a apoiar a idéia de levar o festival para o Brasil. No dia 13 de julho, João Bosco, Milton Nascimento e Trio Jobim. Além dos brasileiros, Montreux terá tributo a Quincy Jones, além de shows de Lenny Kravitz, Chick Corea, Deep Purple, Buddy Guy, Paul Simon e Gary Morre.