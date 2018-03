Montage e Gui Boratto estrelam festival em SP O festival Skol Beats divulgou a lista das atrações nacionais do evento, que será realizado no dia 27 de setembro em São Paulo. Os artistas escolhidos em votação do público são: Montage, Fabricio Peçanha, Mixhell, Killer on the Dance Floor, Anderson Noise, Murphy, Mario Fischetti, Gui Boratto e Marky. O evento, que está em sua nona edição este ano, teve suas escolhas (incluindo o local da mostra) feitas pelo público, em votação pela internet. Entre as atrações internacionais estão as duplas Justice, francesa, e Digitalism, alemã. A escolha dos VJs está em processo. O resultado é auditado pela PCI Contabilidade e Auditoria Ltda.