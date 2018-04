Mônica Nador fala da sua arte em workshop Hoje, às 11 h, a artista plástica Mônica Nador realiza um bate-papo sobre a sua arte no espaço expositivo da mostra Pintura na Margem da Cidade, em cartaz até amanhã no Museu da Casa Brasileira. A entrada é gratuita. Os participantes ganham três vídeos e um pôster. Depois, às 14 h, Mônica ministra um workshop com a técnica de estêncil. É a mesma usada pela artista no projeto Paredes Pinturas, série de intervenções em favelas de São Paulo e do México. A entrada é franca, mas é preciso fazer inscrições pelo telefone (11) 3032-2564. O Museu da Casa Brasileira fica na Av. Brig. Faria Lima, 2.075, no Jardim Paulistano.