Mona Lisa foi pintada com técnica medieval Cientistas franceses revelaram, pela primeira vez, a utilização de uma técnica medieval chamada glacis na Mona Lisa, de Leonardo da Vinci, informou o Centro Nacional de Pesquisa Científica francês (CNRS). Após retirar o verniz virtualmente do famoso quadro do pintor italiano, os cientistas estudaram as cores inalteradas dos pigmentos e determinaram que Da Vinci utilizou o glacis composto por 1% de vermillon (vermelho-alaranjado) e 99% de branco de chumbo. Esse procedimento utilizado na pintura a óleo foi introduzido na Itália pelo pintor Antonello da Messina, na segunda metade do século 15.