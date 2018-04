Moldura dos olhos Taís Araújo, que será próxima Helena de Manoel Carlos, no horário nobre da Globo, grava a nova temporada do Superbonita, do GNT. Como primeira convidada, Cleo Pires fala de sobrancelhas e conta que está dando um trato especial nas suas por causa de sua personagem indiana em Caminho das Índias. No ar dia 22, às 22 h, no GNT.