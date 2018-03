Modems 3G em alta O maior sucesso da banda larga móvel até agora são os minimodems. "O uso chega a ser maior que o do ADSL (banda larga via cabo)", afirmou João Cox, presidente da Claro. Comparados aos celulares, os aparelhinhos têm duas vantagens: trazem um programa auto-instalável com a configuração padrão para a conexão e se alimentam da energia dos computadores, garantindo uma autonomia maior do que a dada pela bateria dos telefones. Bruno Borges, consultor em tecnologia, comprou seu minimodem ao trocar de operadora e optar por um plano de dados robusto. "Sofria quando assinava a internet a cabo. Precisava me conectar de aeroportos ou cafeterias e era obrigado a pagar - caro - pelo serviço. A maior vantagem da internet móvel é poder usá-la de onde quer que se esteja", conta. Segundo Cox, o gráfico de uso da internet rápida convencional se parece com o Pão de Açúcar: existe um pico na hora do almoço, e depois o uso cai, para voltar a subir no fim da tarde. "No modem 3G, o gráfico é quase uma linha reta, que cai um pouco só às 2h da manhã, e aumenta de outra vez às 6h." Renato Ciuchini, diretor de Planejamento Estratégico e Novos Negócios da Tim, também apontou que o uso da 3G via modems é maior que nos aparelhos celulares. "A venda é muito grande em cidades onde não existe alternativa com fio."