Moacyr Scliar debate sobre Paixão Solitária Hoje, às 20 horas, o escritor Moacyr Scliar participa de um debate sobre sua obra Manual da Paixão Solitária (Companhia das Letras), que explora o universo religioso inspirado no relato do Gênesis, História de Judá e de Tamar, no Sesc Vila Mariana (Rua Pelotas, 141, telefone 5080-3000). Na obra, Moacyr Scliar relata a intriga passional narrada pelos jovens Shelá e Tamar com o tom do humor. O escritor vai inaugurar a programação do 5º ano consecutivo do projeto Sempre Um Papo, cujos próximos convidados serão Nélida Piñon, no próximo dia 8 de abril, e o professor Hermógenes, no dia 22 de abril. A entrada é gratuita.