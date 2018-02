Moacyr Luz comemora 50 anos com Batucando Aos completar 50 anos, Moacyr Luz quer mais do mesmo. Não, ele não se tornou comodista. Ao lançar Batucando, CD com 12 obras inéditas, o sambista carioca diz que esse é seu trabalho "com mais expressão e personalidade". Isso significa afirmar que a essência musical de Moacyr Luz, cuidadosa sobretudo com as melodias, se depurou mais sem deixar de incorporar outras vertentes nas quais ele não se sentia seguro. "Não tenho competência para o partido-alto", diz. "Não quero revisar minha carreira, embora goste da data redonda", diz. "Muita água vai rolar por baixo da ponte, talvez, aos 60 anos, se o fígado deixar, faça essa revisão." Em Batucando (Biscoito Fino, R$ 28,90), ele mescla o samba mais "rebuscado, dolente e dissonante", sua marca, com obras de pegada mais popular, como Vida da Minha Vida (com Sereno), cantada com Zeca Pagodinho. Com Sereno, do Fundo de Quintal, Moacyr fez A Natureza Chora e Beleza em Diamante. Seu lado letrista está mais à mostra do que em discos anteriores. Primeiro CD de inéditas desde Samba da Cidade (2003), Batucando tem duos com Wilson das Neves (Quando Se É Popular); com Beth Carvalho (Divina Mangueira); Martinho da Vila (Samba dos Passarinhos); Ivan Lins (Clareou); Tantinho da Mangueira (Samba pro Geraldo); Luiz Melodia (Banguelas); e Beleza em Diamante (Mart?nália). Alcione canta sozinha Meu Nego (Moacyr e Hermínio Bello de Carvalho). Moacyr Luz divide os arranjos com Cristóvão Bastos e Paulão 7 Cordas. Aparecem as parcerias tradicionais com Paulo César Pinheiro (Divina Mangueira), Aldir Blanc (Clareou e Samba Pro Geraldo) e Hermínio (Meu Nego, Daquela Mulher e Banguelas). O processo de composição se desenrola tanto em encontros informais como em troca de arquivos pela web. Só não dá para compor no bar, apesar de Moacyr ser um boêmio dedicado. "Nunca fiz samba que prestasse dentro de um botequim: quando volto à lucidez, vejo que a euforia era diferente." Delírio da Baixa Gastronomia fecha Batucando.