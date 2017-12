MJ pune policialesco

O Ministério da Justiça conseguiu enquadrar uma atração que há tempos estava tirando o sono da classificação indicativa. Trata-se do policialesco Tolerância Zero - só pelo nome já dá para imaginar o conteúdo - exibido diariamente do meio-dia às 14 horas, na TV Atalaia, afiliada da Record em Sergipe. Segundo o MJ, que notificou em setembro a TV Atalaia, o programa vinha cometendo vários abusos. Além de apresentar cenas impróprias ao horário, como cadáveres e imagens de lesões corporais, o programa incitava a violência contra presos e incentivava a prática de tortura. A atração também foi condenada pelo MJ - que recebeu várias reclamações de telespectadores - por veicular palavras de baixo calão e imagens chocantes, nocivas para crianças e adolescentes. Diante da notificação, a TV Atalaia se comprometeu a adequar o conteúdo do Tolerância Zero ao horário, e exibir em seus intervalos comerciais inserções de 30 segundos com vinhetas temáticas sobre os direitos humanos e sobre classificação indicativa. As vinhetas devem ir ao ar a partir de hoje e até o dia 21 de dezembro.