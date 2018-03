Miúdas Aniversário de Chris Ayrosa, Alvaro Garnero e Juscelino Pereira. Chegaram os gêmeos Gustavo e Fabio, filhos de Ida Sztamfater e Claudio Lottenberg. Hoje, a sociedade reúne-se para duas missas de sétimo dia consecutivas na Igreja São José: às 11 horas, será em memória de Carla Giannini Zorgno; ao meio-dia, será a de Sérgio Camilo Daccache. Pedro Martinelli e Fábio Feldmann participam de debate sobre sustentabilidade, no Centro Cultural Alumni. A Fiesp lança a pesquisa de conjuntura econômica Sensor Fiesp. Otávio Dias comanda a festa de lançamento da agência de comunicação R.Epense, na Vila Madalena, com pocket show de Arnaldo Antunes e exposição do fotógrafo Sossella. Amaury Jr. lança o CD Amaury Jr. - As Músicas do Programa, na Livraria Cultura do Conjunto Nacional. Sérgio Franco autografa o livro As 500 Melhores Coisas de Ser Pai, na Livraria da Vila Lorena. O selo editorial independente Poesia Maloqueirista lança a revista Não Funciona 10, no Espaço dos Parlapatões. Teté Ribeiro autografa o livro Divas Abandonadas, no Spot. La Lampe promove o Seminário Light Trends, quando a designer Baba Vacaro e o luminotécnico Carlos Fortes vão focalizar as diversas tendências da iluminação. Viktor Ljubtschenko e Ruy Calon inauguram a loja Any Any no Shopping Villa Lobos. O sommelier Gianni Tartari comanda um bate-papo sobre vinhos na Enoteca Fasano, quando será degustada uma seleção de cinco Bordeaux Top. Hamilton Mellão Jr. lançou no restaurante Floriano, da galeria Brascan, uma massa de pizza de fermentação natural a partir de uvas napolitanas Taurazi, trazidas por ele da Itália. Já estão abertas as inscrições para o 13º Seminário Internacional de Ciências Criminais, que será realizado pelo Instituto Brasileiro de Ciências Criminais, em outubro. Henrique Michalany e Isabella Keunecke abriram a Haga 8, agência de eventos e promoções. Eles já preparam o Sports Experience, que se realiza em setembro no Hotel Sofitel Jequitimar.