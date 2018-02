Mitos como auxílio para a travessia da existência Para o americano Joseph Campbell (1904-1987), uma das mais importantes funções dos mitos é orientar as pessoas pelas travessias da vida - pelos processos de crescimento e jornadas de transformação. Eles servem de guia de viagem, que ajuda a caminhar para a realização plena. Coletânea de aulas, palestras e artigos inéditos de Campbell, organizada por David Kudler, Mito e Transformação trata desse aspecto psicológico da mitologia. Joseph Campbell combina as histórias míticas de diferentes culturas com o conhecimento da psicologia. As diferenças entre as concepções do ego no Ocidente e no Oriente e as conexões entre símbolos arcaicos e arte moderna são alguns dos temas abordados.