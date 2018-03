Mistérios se abatem sobre uma escritora de sucesso The Case of the Imaginary Detective Karen Joy Fowler Viking 326 págs., R$ 66 The Case of The Imaginary Detective é um romance sobre fama, fãs e a relação dos leitores com seus livros favoritos - além da necessidade de se recomeçar quando tudo ocorre fora dos planos. Quando o pai de Rima Lanissel morre, ela resolve ficar na casa de praia de Addison Early, sua madrinha. Early é uma escritora bem-sucedida, inventora do detetive Maxwell Lane, que se tornou mais famoso que a própria ficcionista, ao originar, além de 28 romances, 8 filmes e 3 séries de TV. À medida que participa da vida da madrinha, Rima penetra numa existência excêntrica e misteriosa, que envolve objetos perdidos e fãs obcecados. Karen Joy Fowler é autora de Sister Noon, finalista do PEN/Faulkner Award.