Missivas que mantiveram a força, apesar dos séculos A edição das cartas de Antônio Vieira (1608-1697) em três volumes, feita pelo historiador português João Lúcio de Azevedo, é considerada a compilação mais importante da correspondência do padre jesuíta. Publicadas em Portugal entre 1925 e 1928, elas nunca haviam sido divulgadas integralmente no Brasil. Este terceiro volume reúne as cartas de Vieira em seu período final em Roma, quando a Companhia de Jesus o cogitou como orador do papa; apresenta as missivas dos últimos seis anos em Lisboa, quando esperava ser chamado por dom Pedro para ser conselheiro; e contém a correspondência dos últimos 15 anos na Bahia - quando, apesar da idade avançada, ele mantinha a virulência.