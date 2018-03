MIS promove encontro internacional O Museu da Imagem e do Som (MIS) promove entre amanhã, a partir das 14h30, e quarta-feira o evento Paralelo - Tecnologia e Meio Ambiente, encontro internacional de artistas, designers e pesquisadores, que contará com a participação de profissionais da área de mídia do Brasil, Holanda e Reino Unido. Por meio de oficinas e simpósios, o encontro tem como objetivo discutir colaborações para pesquisas e novas percepções de problemas ecológicos locais e globais. O encontro, realizado em parceria com instituições internacionais, tem entrada gratuita. O MIS fica na Avenida Europa, 158. Mais informações pelo tel. 2117-4777.