MIS faz maratona e disponibiliza ingressos para exposição do 'Castelo'

O Museu da Imagem e do Som (MIS) vai ficar aberto na madrugada entre os dias 18 e 19 de outubro (próximo fim de semana) para a Maratona Castelo Rá-Tim-Bum: um dia inteiro com a exposição Castelo Rá-Tim-Bum aberta ininterruptamente entre as 23h de sábado, 18, e as 20h do domingo, 19. As vendas de ingressos serão realizadas apenas na recepção do Museu a partir das 23h do sábado, 19.

O MIS também vai liberar venda online de ingressos para a exposição em duas modalidades: aos sábados, com visitação das 8h às 23h; e para horários noturnos no meio da semana. As vendas acontecem a partir das 12h desta quarta-feira, 15, pelo site Ingresso Rápido. No total, serão cerca de 10 mil ingressos.

Na primeira modalidade a venda será feita por lotes de hora em hora para visitação exclusiva nos sábados 1, 8 e 15 de novembro. Nas datas, não haverá venda de ingressos na bilheteria.

No segundo modelo, o público poderá adquirir ingresso para os dias 5, 6 e 7 de novembro (quarta, quinta e sexta-feira) com visitação exclusiva das 19h às 20h. Nessas datas, a venda de bilhetes na recepção acontece normalmente e para todos os horários, disponível até a lotação do espaço. Apenas uma parte dos ingressos será vendida pela internet.

Em ambas as modalidades, a compra é limitada a quatro unidades por pessoa.

Exposição. Em comemoração às duas décadas do programa que se tornou marco da programação da televisão brasileira, o MIS, em parceria com a TV Cultura/Fundação Padre Anchieta, montou Castelo Rá-Tim-Bum – A exposição. Peças do acervo, muitas delas recuperadas e restauradas pelo MIS, como objetos de cena, fotografias, maquetes, croquis e figurinos dos personagens, além de trechos do programa, compõem a exposição, que se completa com uma expografia que permite uma visita imersiva e sensorial pelos diversos ambientes do Castelo.