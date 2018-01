Ministério Público de SP abre inquérito sobre exposição do MAM

O Ministério Público do Estado de São Paulo abriu nesta sexta, 29, inquérito civil para apurar denúncias envolvendo o 35.º Panorama da Arte Brasileira, no Museu de Arte Moderna de São Paulo (MAM). A polêmica foi criada nas redes sociais por causa uma performance artística realizada na abertura do Panorama, na terça, 26, em que uma menina, acompanhada pela mãe, tocou os pés de um artista nu que estava imóvel e deitado no chão.

Segundo as denúncias, o museu “estaria expondo crianças e adolescentes a conteúdo impróprio, uma vez que um homem estaria pousando totalmente sem roupa e o público seria convidado a tocá-lo, inclusive crianças”.

De acordo com texto publicado nesta sexta, 29, no site do MPSP, o promotor de Justiça Eduardo Dias, que atua na Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude (Setor de Defesa dos Interesses Difusos e Coletivos), "solicitou que o Departamento de Justiça, Classificação, Títulos e Qualificação do Ministério da Justiça elabore parecer sobre a classificação indicativa. Ao MAM, solicita informações sobre a referida mostra e pede esclarecimentos sobre o critério de classificação etária.”

Foi solicitada ainda ao YouTube e Facebook a retirada dos conteúdos que exibam imagens de crianças e adolescentes na mostra.