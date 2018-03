Minissérie retorna como seriado online O portal My Damn Channel, famoso pela web série You Suck at Photoshop, trará de volta a minissérie Pilot Season, que foi ao ar em 2004 na TV americana. A série, que tinha a comediante Sarah Silverman no elenco, agora será um seriado online, com os mesmos atores de antes, como Isla Fisher e David Cross. Pilot Season é um mocumentário - documentário com fatos ficcionais. Em sua época, foi aclamado pela crítica, mas teve fim quando o canal Trio Network faliu. A versão 2.0 terá 30 episódios semanais e estreia no dia 20.GUSTAVO MILLER