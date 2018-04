MinC lança revista sobre assuntos atuais o primeiro número da Revista Cultura e Pensamento, que será trimestral e vai discutir questões atuais em artigos escritos por jornalistas, artistas, sociólogos. A publicação é um desdobramento do programa Cultura e Pensamento, que promove discussões de assuntos ligados à vida no Brasil e no mundo contemporâneo. O número de estréia trata de temas como as mudanças na comunicação e na produção artística no Brasil em meio às inovações tecnológicas e as políticas de ações afirmativas para negros. A versão eletrônica já pode ser acessada pelo site www.cultura.gov.br/culturaepensamento.