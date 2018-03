MinC lança hoje edital no valor de R$ 1 milhão Será lançada hoje, às 11 horas, na Pinacoteca do Estado, a segunda edição do Edital Arte e Patrimônio 2009, como parte do Programa Brasil Arte Contemporânea do Ministério da Cultura (MinC). Uma verba de R$ 1 milhão será destinada a dez projetos que promovam o diálogo entre artes visuais contemporâneas e o patrimônio artístico e histórico nacional. O patrocínio é da Petrobrás. Para marcar o lançamento ocorrerá hoje uma mesa-redonda com a presença de Ivo Mesquita, curador-chefe da Pinacoteca do Estado, Anna Beatriz Ayroza Galvão, do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), e dos artistas Gilberto Mariotti e João Loureiro. O evento é aberto ao público. A partir de hoje e até o dia 10 podem ser feitas as inscrições para o edital, por meio do site www.artepatrimonio.org.br. Serão aceitas propostas de artistas, pensadores e profissionais brasileiros ou estrangeiros, amparados por pessoas jurídicas de natureza cultural sediadas no Brasil (autônomas ou vinculadas a instituições culturais). No regulamento pede-se que os projetos devem ser realizados obrigatoriamente entre setembro de 2009 e fevereiro de 2010. Uma comissão de especialistas (a ser revelada apenas depois da seleção) vai analisar as propostas. O resultado será divulgado em agosto nos sites do Ministério da Cultura e do edital. Mais informações pelo telefone (21) 2524-1662 - de segunda a sexta-feira, das 10 às 17 horas - ou pelo e-mail info@artepatrimonio.org.br.