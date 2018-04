Mimo Dylanesco Saiu nos EUA uma edição de luxo do disco novo de Bob Dylan que traz alguns preciosos extras. O mais importante é um CD com o programa de rádio Theme Time Radio Hour, apresentado pelo cantor. Intitulado Friends & Neighbors, traz músicas que tratam do tema destacado (amigos e vizinhos), curiosamente artistas que Dylan conhece, conheceu ou frequentou nos anos de sua formação. Como locutor de rádio, Dylan é sóbrio e fala demais. Mas sua seleção musical é impecável. Há canções de Howlin? Wolf e Carole King. Entre os artistas insólitos, destaca-se a voz ardida de Sister Rosetta Tharpe. Outro extra da edição é uma entrevista com o primeiro agente de Dylan, Roy Silver. É um excerto do DVD No Direction Home. "Bob era fácil de manipular, porque não dava a mínima e só queria fazer música", diz Silver.