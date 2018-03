Milton Hatoum participa de encontro O escritor Milton Hatoum, cronista do Estado, participa hoje, a partir das 19h30, do programa mensal Autores& Ideias, que ocorre na Livraria da Vila do Shopping Cidade Jardim. Hatoum será entrevistado pelo jornalista e escritor Thales Guaracy em encontro aberto para o público. No evento, o autor dos livros Relato de Um Certo Oriente, Dois Irmãos,Cinzas do Norte e Órfãos do Eldorado falará sobre seu mais recente lançamento, o livro de contos Cidade Ilhada, assim como sobre temas presentes em suas obras. O Shopping Cidade Jardim fica na Av. Magalhães de Castro, 12.000. Mais informações pelo telefone 3755-5811.