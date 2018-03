Milton é tema de musical Estréia hoje, no Teatro Nelson Rodrigues, no Rio, o musical Bituca - O Vendedor de Sonhos, que narra a trajetória do cantor e compositor Milton Nascimento. O espetáculo, dirigido por João das Neves, apresenta músicas de Bituca (apelido de Milton) e um pouco de sua história de vida, de Minas Gerais para o mundo.