Mil Faces AUSTERO E SENSUAL: Universo do pintor comporta tanto o desenho esquemático da natureza-morta Intérieur Jaune et Bleu (acima), de 1936, como as curvas eróticas de Lorette à la Tasse de Café (1917), bem como os traços cubistas da escultura em bronze Jeannette (1911), que também revela a influência da arte primitiva; Matisse foi marcado pela luz, as cores e a paisagem do Marrocos, que visitou entre 1910 e 1912, e, em sua primeira fase, pelas lições dos pós-impressionistas, notadamente Cézanne, que considerava uma espécie de "deus da pintura". Perigosa, sua influência? "E daí? Tanto pior para quem não tem força para suportá-la!" Frases "Nunca evitei a influência dos outros" "Minha única religião é a do amor pela obra a criar, o amor pela criação e pela sinceridade"