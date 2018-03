Microsséries na fila

Nem Chico Xavier, muito menos Roque Santeiro. Só um milagre pode tirar do telhado da Globo a proposta de transformar o filme sobre o médium e o longa homônimo da novela em microsséries para 2010. Motivo: o excesso de projetos de curta duração em andamento no canal. A rede chegou a anunciar no início do ano que o filme sobre a vida de Chico Xavier, dirigido por Daniel Filho, e os longas Roque Santeiro e O Bem Amado iriam virar em breve microsséries no canal, seguindo o caminho inverso de O Auto da Compadecida. A ideia era transformar os longas em produtos televisivos quatro meses após a estreia no cinema. Desses, apenas O Bem Amado - que estreia no final do ano nas telonas - está confirmado para 2010 na Globo. Os outros não têm a menor previsão de irem ao ar - se forem. Uma das ideias da rede era lançar a microssérie sobre Chico Xavier em abril , mês de comemoração do centenário do médium. O problema é o que longa, protagonizado por Nelson Xavier, deve chegar aos cinemas na mesma temporada. Na fila de espera da Globo há pelo menos quatro microssérie aprovadas e outros seis projetos na espera.