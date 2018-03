Michel Legrand no Professor Buchanan?s Ganhador de três Oscar, o compositor francês Michel Legrand faz uma aula show na Sala do Professor Buchanan?s. A transmissão do programa da Rádio Eldorado (92.9 FM) será realizada ao vivo do Bourbon Street, às 20h de hoje. Sob o comando de Daniel Daibem, ele será transmitido também pelo Território Eldorado (www.territorioeldorado.com.br). Alunos do CLAM, escola de música do pianista Amilton Godoy, do Zimbo Trio, abrem o show. No fim, Legrand faz um duo com a cantora Patty Ascher. Autor de mais de 100 trilhas para o cinema, ele trabalhou com Jean-Luc Godard, Clint Eastwood, Robert Altman, entre outros.