Michael forever: moda eterniza ídolo pop

O rei do pop deixou o mundo de luto na última semana. Mas sua influência no mundo da moda já está garantida na próxima estação. É que o estilista Riccardo Tisci, da Givenchy, faria o figurino da turnê This Is It, que começaria em julho em Londres. Na última segunda-feira, logo após o desfile de sua coleção masculina para o verão 2010 em Paris, Tisci teria seu primeiro encontro pessoal com Michael Jackson para definir os detalhes. MJ sempre foi um trendsetter na música e na moda, e nos últimos tempos vinha flertando explicitamente com marcas hype, usando em público jaquetas da Balmain (feita por Christophe Decarnin) e da própria Givenchy, que tem no jovem italiano Tisci seu novo DNA criativo. Riccardo Tisci, que também assinou os figurinos para a pop star Madonna em sua última turnê, Sticky & Sweet, já tinha algumas ideias na cabeça para MJ, como as estrelas de metal dourado que acabou lançando na passarela e fariam MJ brilhar no palco do 02 Centre de Londres. Ao final do desfile, ele declarou à imprensa: "A coleção é um mix de elegância do Marrocos com Axl Rose e uma enorme influência de Michael Jackson. Faríamos seu figurino. É tudo muito triste."